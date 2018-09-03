الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا مغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار نهارا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا.

وأوضح المركز - في بيان له - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 07:08 والمد الثاني عند الساعة 18:55 والجزر الأول عند الساعة 11:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:09 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:55 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 31 75 15

دبي 44 32 55 15

الشارقة 45 29 70 15

عجمان 44 30 70 15

أم القيوين 43 29 75 20

رأس الخيمة 42 29 65 15

الفجيرة 35 28 85 55

العين 44 32 40 15

ليوا 47 27 90 10

الرويس 41 29 80 20

السلع 41 28 85 20

دلما 39 31 80 55

طنب الكبرى 38 31 85 50

طنب الصغرى 38 31 85 50

أبوموسى 38 31 85 50.