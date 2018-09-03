محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وسبل تطويرها، كما استعراضا التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.