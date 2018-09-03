هزاع بن زايد يشيد باختيار أول رائدي فضاء إماراتيين

المصدر: وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعلان دولة الإمارات اليوم - في إنجاز عربي جديد - عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وذلك من بين 4000 شاب و شابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل و إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة :" هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي شابان مميزان من عيال زايد اختيرا ليكونا ممثلي الإمارات في رحلتنا إلى الفضاء .. مبروك اختيارهما لهذه المهمة الوطنية الكبيرة راجين لهما كل التوفيق والسداد و أن يكونا مصدر إلهام لأقرانهما الشباب في ساحات التميز و الإبداع ".