إعلان المتأهلين في مسابقة أبوظبي من خلال عيونكم

أعلنت "أمانة تنفيذي أبوظبي" عن قائمة المتأهلين في مسابقة أبوظبي من خلال عيونكم في دورتها الخامسة، والتي تضم 284 مشاركة، من أصل 4678 مشاركة.

وشارك في الدورة الخامسة 1885 مشارك من 92 دولة، بزيادة 134% في عدد المشاركات مقارنة بالدورة السابقة، كما شهدت المسابقة مشاركة طلبة يمثلون 57 جامعة محلية وعالمية.

وتم إضافة فئة تحمل اسم "أفضل صورة من اختيار الجمهور" والتي يتم خلالها منح جائزة أكثر صورة تم التصويت عليها من قبل الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، حيث يستمر التصويت حتى 10 سبتمبر.

وسيتم تكريم الفائزين بمختلف جوائز المسابقة في حفل سيقام منتصف سبتمبر الجاري أبوظبي.