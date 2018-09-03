محمد بن راشد يعلن أسماء أول رائدي فضاء عرب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي .. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا".

وذكر سموه أنه "لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين و قطاع فضائي باستثمارات 20 مليار درهم والأهم لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء الخلاصة: الانسان العربي "يستطيع" اذا توفرت له الظروف".

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بمناسبة اختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين .. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه "إنجاز جديد يعكس قوة تحدي ابن الإمارات وعزيمته وإصراره على بلوغ أعلى المراتب .. كل التوفيق والنجاح لهما في مهمتهما المقبلة."

وأضاف سموه: "مثلما لا حدود للفضاء .. فلا حدود لطموحاتنا في تحقيق مزيد من الانجازات لوطننا .. وثقتنا كبيرة في أبنائنا في حمل راية الإبداع والتفوق والتميز."