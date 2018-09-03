ولي عهد الفجيرة يشهد افتتاح مهرجان الألعاب البدوية العالمية في قيرغيزستان

المصدر: بيشكيك - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الألعاب البدوية العالمية في جمهورية قيرغيزستان، التي وصل إليها أمس، بدعوة من أسبار أساقوف، رئيس وزراء قيرغيزستان.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار إيسيكول في قرغيزستان زامير بيك أكماتوف، النائب الأول لرئيس الوزراء القيرغيزي، وعدد من كبار المسؤولين في قيرغيزستان.

وقد زار سموه، أمس، معسكر الإمارات المشارك في المهرجان، وتفقّد التحضيرات لتمثيل الإمارات في الفعاليات.وتأتي مشاركة الإمارات بالمهرجان في إطار الاحتفاء بعام زايد، والحرص على التنوع الثقافي، وإبراز التراث الإماراتي الأصيل.

حضر مراسم الافتتاح سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد حارب بالرصة المحيربي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان.