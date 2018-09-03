«الداخلية» تحدد فئات جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلن مجلس مكافحة المخدرات في الداخلية، عن فئات «جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات»، وآلية تقييمها وحوكمتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس في دبي للتعريف بأهداف وفئات واستراتيجية الجائزة بحضور ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

فئات

وتشمل الجائزة عدة فئات هي «أفضل فريق عمل مشترك بمكافحة المخدرات» و«أفضل تجربة في مكافحة المخدرات» و«أفضل جهة في تحقيق الاستراتيجية» و«أفضل موظف في مكافحة المخدرات» و«أفضل موظف تفتيش» و«الابتكار» و«الخدمة المجتمعية» و«أفضل عمل جامعي في مكافحة المخدرات» و«أفضل عمل مدرسي في مكافحة المخدرات» و«أفضل عمل فني» في مجال الوقاية والتوعية و«أفضل عمل توعوي» بأضرار المخدرات.

وقال الرائد صالح الكعبي رئيس قسم الجوائز الداخلية في الوزارة - منسق عام الجائزة الذي قدم الورشة: تخضع الجائزة إلى عملية تقييم وحوكمة بإشراف إدارة التميز المؤسسي في وزارة الداخلية التي تدير عملية التنفيذ وضمان الحوكمة (العدالة، والشفافية، والمسؤولية، والمساءلة) ويتبنى مجلس مكافحة المخدرات عمليات إطلاق وتقديم الدعم الفني وتكريم الفائزين عبر فريق عمل مشترك مع إدارة التميز المؤسسي.

تعزيز

وكان مجلس مكافحة المخدرات الاتحادي برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قد أطلق الجائزة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الجهود الحكومية والمؤسسية المبذولة لمكافحتها من خلال تعزيز العمل المؤسسي لتوعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

كما تهدف لتعزيز إشراك المجتمع المدني وتحفيزه لدعم جهود مكافحة المخدرات والمساهمة فيها، مع دعم الدمج الاجتماعي وتشجيع كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية.