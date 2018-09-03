حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح أمس بقصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة؛ سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا، وستانيمير فوكيتشيفيتش سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية صربيا، وتبيجي بيرهي سفير جمهورية أثيوبيا، وجيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بلدانهم مع دولة الإمارات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، زوران ميليتسيفيتش سفير البوسنة والهرسك الذي قدم للسلام على سموه وتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير معتمد لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفير ميليتسيفيتش، مشيداً بدوره في تعزيز أواصر الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام التي توكل له مستقبلاً.

حضر المقابلات معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.