شرطة أبوظبي تدشّن مكتباً في مدينة «وارنر براذرز»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّنت شرطة أبوظبي مكتباً للشرطة السياحية في المدينة الترفيهية، عالم «وارنر براذرز»، في جزيرة ياس، ضمن جهودها للنهوض بقطاع السياحة، وتحقيق شراكات نموذجية مع المؤسسات الداعمة لعوامل جذب السياحة الترفيهية.

ويوفر المكتب عدداً من الخدمات الشرطية المتنوعة بلغات متعددة، منها تلقي الملاحظات وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتوعية السيّاح والزوّار بالقوانين، وتأمين الفعاليات المقامة في عالم «وارنر براذرز» الترفيهي.

وأكد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تقديم أرقى الخدمات الشرطية في الأماكن القريبة من الجمهور.

وأوضح أن وجود الشرطة السياحية في عالم «وارنر براذرز»، وغيرها من الأماكن الحيوية والوجهات السياحية التي تزخر بها العاصمة، يعزز نشر الأمن و الأمان.