«التغير المناخي» يحصل على التصنيف البلاتيني بنظام «LEED»

المصدر: دبي - البيان

حاز المقر الرئيسي لوزارة التغير المناخي والبيئة بمنطقة الروية بدبي على التصنيف البلاتيني، وهو التصنيف الأعلى في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء حاصداً 82 نقطة، وبذلك يعتبر أول مقر رئيسي حكومي اتحادي على مستوى الدولة، والأعلى من حيث نقاط التقييم على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الريادة بتصميم المباني وكفاءة الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021، حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات للمشروع الذي سيشكل نموذجاً ومعياراً يحتذى به للمشاريع المستقبلية في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع تسارع وتيرة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وأجندتها الخضراء».

وأضاف معاليه: «أن تصميم مبنى الوزارة الصديق للبيئة تم باستخدام مواد مستدامة وتقنيات تعزز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير عالمية تعزز الحفاظ على سلامة البيئة، مشيراً إلى نجاح الوزارة في توفير نحو 46% من المياه المستخدمة، بفضل استخدام التقنيات المرشدة لاستهلاك المياه، بما في ذلك خزانات المياه ذات التدفق المزدوج والصنابير ذات التدفق المنخفض. إضافة إلى احتواء المبنى على محطة لمعالجة المياه العادمة واستخدام تلك المياه في ري النباتات الخارجية والمساحات الخضراء الملحقة بالمبنى».

وأما فيما يتعلق بالطاقة، فإن المبنى يوفر نحو 41% من الطاقة الكهربائية نتيجة اعتماده على التقنيات الحديثة والممارسات الصديقة للبيئة.