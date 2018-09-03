تسلم أوراق اعتماد سفيري إيرلندا والفلبين

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أيدان كرونين سفير جمهورية إيرلندا المعيّن لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير الإيرلندي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا الصديقة.

إلى ذلك تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمكتبه بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد جيسلين ام. كونتانا سفيرة جمهورية الفلبين المعينة لدى الدولة.

وأعرب وكيل الوزارة عن تمنياته للسفيرة بالتوفيق والنجاح في عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.