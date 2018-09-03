مختبر دبي المركزي يصدر 400 شهادة مطابقة خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أصدر مختبر دبي المركزي في بلدية دبي خلال الـ 7 أشهر الماضية ما يفوق 400 شهادة مطابقة لما يزيد على 300 مصنع في أكثر من 34 دولة في مختلف قارات العالم.

وأكد عارف حسين المرزوقي مدير قسم تقييم المطابقة للمنتجات أن المختبر يسعى وبشكل مستمر لترسيخ وتعزيز مكانته العالمية من خلال تقييم المصانع المختلفة حول العالم والتي يعد حصولها على شهادة «علامة المطابقة» من المختبر فرصة كبيرة لعبور منتجاتها للسوق المحلي لنيل حصتهم من المشاريع العملاقة في دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص.

وأفاد أن المختبر قام بأخذ الاعتماد كجهة منح شهادات وفق المواصفة العالمية الآيزو 17065 من جهة مستقلة معترف بها عالمياً لتعزيز مصداقية وكفاءة واستقلالية المختبر، وتستمر الجهود الرامية للتوسع في هذا الاعتماد وشموليته لضمان تطوير الخدمات والعمل وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية.

وأضاف إنه بهدف الوصول لهذه المكانة العالمية تم تطوير أنظمة منح شهادات متنوعة وفق أفضل الممارسات العالمية لتقييم ومطابقة المنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات المعتمدة.