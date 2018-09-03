نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي والشامسي والمنهالي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم، مساء أمس الأول، بمناسبة زفاف ديين سالم سلطان الكعبي إلى كريمة صبيح سالم علي الكعبي، وأحمد جمعة علي سلطان الكعبي إلى كريمة خميس محمد عبدالله الشامسي.

نهيان بن مبارك أثناء حضوره أفراح المنهالي

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة هيلي للأفراح بالعين الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وحضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الحفل الذي أقامه محمد مبارك المنهالي بمناسبة زفاف نجله سامي إلى كريمة سعد سعيد يحيي المنهالي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوثبة بأبوظبي، الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين. العين - وام