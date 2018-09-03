بلدية أبوظبي تفوز بجائزة التميز المؤسسي للإدارة العامة العربية

المصدر: شرم الشيخ - وام

فازت بلدية مدينة أبوظبي بجائزة التميز المؤسسي للإدارة العامة العربية والممنوحة من أكاديمية جوائز التميز- دبي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتسلم الجائزة عن بلدية مدينة أبوظبي حميد راشد الدرعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، الذي أكد أن البلدية نالت الجائزة بجدارة، حيث تم التأهل عن طريق ترشيح لجنة التحكيم لإنجازات البلدية في المجالات التشغيلية كافة، وتحقيقها لمبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية خاصة على صعيد تنفيذ مشروع التحول الرقمي والمدن الذكية والمشاريع المختلفة واستراتيجياتها في مجال دعم الابتكار في الخدمات.

وأكد منظمو الجائزة، أن العديد من الجهات الحكومية على مستوى المنطقة العربية لديها نتائج متميزة لمبادرات تدعم التميز في عملها وهي مثابرة في الإنجاز؛ لذا اعتمد الخبراء في مجلس أمناء الجائزة أن تكون جائزة التميز المؤسسي مستندة إلى معايير الاختيار بعد الرصد.

وجاءت التوصيات للاختيار أن تستند المؤسسة الفائزة إلى حيثيات علمية، وتتضمن المعايير التالية: الجدارة في صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات الموضوعة لتطوير الخدمات الحكومية، وأن تعتمد الجهة الحكومية مجموعة من الخدمات الإلكترونية أو الذكية؛ لإرشاد المواطنين وتسهيل حياة الأفراد والمتعاملين والقدرة على الإنجاز ومجابهة التحديات واستثمار الفرص؛ لرفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين وتبني الفكر الإبداعي وقيم التشارك والعمل الجماعي.