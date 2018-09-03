«هيئة الكهرباء والمياه» تطلق مبادرة «دبي الخضراء»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «دبي الخضراء» في إطار رؤيتها لأن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، وجهودها لتمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتتضمن 3 مبادرات تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم.

وتشتمل «دبي الخضراء» في مرحلتها الأولى على مبادرة «شمس دبي» والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة، وانتهت الهيئة من ربط 1145 مبنى بشبكة الكهرباء في دبي بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 50 ميغاوات.

وتتضمن مبادرة «دبي الخضراء» أيضاً مبادرة «الشاحن الأخضر» لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتعمل على الوصول بالعدد إلى 200 محطة خلال هذا العام. ولتشجيع المتعاملين على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، توفر الهيئة شحناً مجانياً للسيارات الكهربائية المسجلة في خدمة «الشاحن الأخضر» حتى نهاية عام 2019.

إشعار

وتساعد مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن «دبي الخضراء» المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

رؤية شاملة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

ونعمل في الهيئة على ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن استراتيجية متكاملة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة النتائج في إطار جهودنا لتحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، وسعينا لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.