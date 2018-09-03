«بلدي الشارقة» يبحث مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أعمال المجلس البلدي لمدينة الشارقة للفصل السنوي الجديد، حيث تمت مناقشة تطوير عمل المجلس ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال التواصل المستمر مع أبناء الشارقة والاطلاع على أحوالهم ومعالجة مشكلاتهم الحياتية بأسلوب حضاري. استناداً إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويأتي الاجتماع بناءً على المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2018 بشأن دعوة المجالس البلدية لإمارة الشارقة للانعقاد، ترأس سالم علي سالم المهيري، رئيس المجلس، الاجتماع الأول للمجلس البلدي لمدينة الشارقة للفصل السنوي الرابع عشر، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور علي محمد بن درويش نائب الرئيس، وماجد بوخاطر أمين سر المجلس.

وافتتح المهيري الاجتماع بكلمة توجه من خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تجديد الثقة للمجلس البلدي، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب الحاكم، على دعمه المستمر لهذا المجلس الذي يتشرف بدوره بتجديد العهد لصاحب السمو الحاكم، ولسمو ولي العهد بمواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة.