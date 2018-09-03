«شاطئ دبي آيس للسيدات».. تجربة سياحية مبتكرة

المصدر: دبي ـــ مرفت عبد الحميد

شهدت فعاليات النسخة الثانية من «شاطئ دبي آيس للسيدات»، تحت شعار «صيفنا شتوي»، إقبالاً لافتاً، وتضمنت الفعاليات الجزيرة الثلجية العائمة على البحر والخيمة الجليدية بالإضافة إلى الفعاليات الثلجية، والألعاب المائية، والعروض الترفيهية مع شخصيات ديزني المحبوبة.وتضمنت الفعاليات أيضاً ركن التسمير، وبناء رجل الجليد، كما ضمت الخيمة الجليدية عربات المأكولات، وركن المثلجات، والعديد من الأنشطة التي أضفت البهجة والسعادة على المرأة والطفل معاً.

وأعربت لمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات، عن بالغ سعادتها لما شهده شاطئ دبي آيس للسيدات من إقبال لافت في عامه الثاني، وبما شكلته المبادرة من إضافة، كوجهة جذب جديدة للسياحة المحلية والخارجية، بما يدعم المقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة على وجه الخصوص والدولة بصفة عامة، وذلك في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات وتوجيهات سموها الدائمة بتوفير بيئة صيفية ملائمة للسيدات والأطفال، ودعم سموها للمبادرات النوعية المبتكرة التي تسهم في تحقيق الريادة والتميز للنادي على مستوى عالمي ويعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية.

تجربة فريدة

وأكدت مديرة نادي دبي للسيدات حرص النادي على تنظيم فعاليات مبتكرة توفر تجربة فريدة من نوعها لإسعاد العضوات والزائرات والأطفال، بالإضافة إلى توفر أحدث المرافق والأجهزة لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في أجواء وبيئة تتسم بالخصوصية، تماشياً مع رؤية النادي كوجهة رائدة للمرأة الصحية والسعيدة، ومواكبة للنهج الابتكاري للدولة.

وأرجعت الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات هذا العام إلى الخيمة التي تم تصميمها على شاطئ النادي بضعف مساحة العام الماضي، كما تم تجهيزها بأحدث الوسائل، وكانت بمثابة منصة متكاملة لأنشطة ثلجية وترفيهية ورياضية أقيمت تحت سقف واحد على الشاطئ، إلى جانب الألعاب المائية.