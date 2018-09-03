%83 إنجاز مشروع «تصريف مياه الأمطار» بمدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

تنفذ بلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، بتكلفة تبلغ 33 مليون درهم، وذلك بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية تستهدف حل مشكلات تجمع مياه الأمطار في مدينة زايد.

وقال المهندس عتيق خميس حمد المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة: «إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 83.47%، مؤكداً أن العمل في المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع الانتهاء من كل أعمال المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي».

وأشار إلى أن بلدية الظفرة و«مساندة» ينفذان المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وأشار المزروعي إلى أن المشروع يهدف إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار في مدينة زايد انطلاقاً من رؤية بلدية منطقة الظفرة في توفير بنية تحتية متطورة وخدمات بلدية مميزة، على الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار من الطرق وسحبها إلى خزان تجميع رئيسي.

تنمية

وأكد حرص البلدية عند تنفيذ البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بمدن المنطقة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكة الطرق الداخلية، وشبكات الماء والكهرباء وفق أعلى المعايير في مجال الطرق من أجل توفير طرق تواكب عملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

ومن جانبه، أكد المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) بالإنابة، أهمية المشروع الاستراتيجي في حل مشكلات تجمع مياه الأمطار على الطرق والمساكن في المدينة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، ويسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية بالمدينة، وذلك بتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، حيث يسهم المشروع في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار على الطرق، والتي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية.