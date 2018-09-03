«دبي للنقل المستدام» تعرّف بمبادراتها لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لعدد من المراكز الخاصة بأصحاب الهمم، وذلك بهدف اطلاعها على ما تنفذه الهيئة من مبادرات خاصة لهذه الفئة.

وأوضح عبد الرحمن الجناحي، الأمين العام لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات: «أن الورشة ضمت عدداً من المحاور منها أهداف الجائزة وفئاتها ومعايير تقييم الفئات، بالإضافة إلى نماذج عن مبادرات الفائزين في الدورات السابقة وشروط وأحكام الجائزة، وطريقة المشاركة في الجائزة وقنوات التواصل مع اللجنة المنظِّمَة للجائزة وغيرها من المحاور الأخرى».

وحول جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي على صعيد التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، أكد الجناحي حرص الهيئة على أن تكون جميع مشاريعها ومرافقها وخدمات النقل الجماعي صديقة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الهيئة تولي هذه الفئة وكذلك كبار السن اهتماماً خاصاً، حيث صمّمت كل وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة لتلبي احتياجاتهم، إذ زوّدت محطات وعربات المترو بأجهزة إعلانات سمعية ومرئية للتوجيه والإعلام وعرض المعلومات لأصحاب الهمم «السمعية والبصرية»، وكذلك وضع العلامات الأرضية «نتوءات معدنية» كي تُسهّل حركتهم وترشدهم إلى البوابات أو إلى المواقع المخصصة لهم في العربات.