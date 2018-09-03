رئيس البرلمان السنغالي يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي ـ وام

زار مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية «البرلمان»، أمس، واحة الكرامة بأبوظبي.

وكان في استقبال المسؤول السنغالي لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستهل مصطفى نياس زيارته للواحة باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، ويستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واطلع على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من مضامين البطولة والتعاضد والتعاون والتضحية التي قدمها شهداء الوطن، وما يعكسه هذا النصب من رمزية ودلالة على الوفاء لذكرى شهداء الوطن الأبرار.

ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها إلى شرح مفصل عن الواحة ومرافقها، واختتمها بتدوين كلمة في سجل الزوار عبّر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن «واحة الكرامة» تعد أحد المعالم الوطنية الحضارية في العاصمة أبوظبي، وتم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.