مطارات أبوظبي تنظم «رحلة عيال زايد» لـ31 يتيماً

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مطارات أبوظبي مبادرة «رحلة عيال زايد» إلى جزيرة صير بني ياس يوم الجمعة الماضي، التي استضافت فيها 31 من الأطفال الأيتام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن المبادرات التي اعتمدتها لـ «عام زايد».

وتأتي المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية لمطارات أبوظبي، التي تلتزم من خلالها بشكل كامل بتنظيم ودعم العديد من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى رعاية الجمعيات الخيرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم.

وتعاونت مطارات أبوظبي في تنظيم المبادرة مع مجموعة من الأطراف المعنية، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وشركة تطوير الاستثمار السياحي، التي قامت برعاية الأنشطة الترفيهية على الجزيرة والاستضافة في الفندق، وطيران أبوظبي التي قامت بتأمين الرحلة الجوية.

وتضمنت الرحلة مشاركة الأطفال في رحلة سفاري خاصة على الجزيرة، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية.