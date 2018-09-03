إنجاز مجلس ضاحية الرحمانية بتكلفة 6 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية الرحمانية بتكلفة 6 ملايين درهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يخدم هذا المشروع المواطنين، ويعزز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن بناء مجالس الضواحي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى يجسد ترجمة لسياسة حكومة الشارقة، ويقع ضمن خطة التنمية للدائرة الساعية للتطوير دائماً، والوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة، ويتم إنشاء هذه المجالس بطرز عمرانية إسلامية وعصرية، ويتم توزيع مرافقها بشكل يلبي عدة احتياجات وتتناسب مع مهامها والخدمات التي تعمل على تقديمها.

كما توفر البيئة المناسبة لما تقوم به مجالس الضواحي في نشر وتداول الثقافات الصحية والاستهلاكية والبيئية والسلوكية الواعية والمفيدة في المجتمع، وتعزز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي، من خلال التقاء أهالي الضاحية بعضهم مع بعض وتعزز التقارب فيما بينهم، كما تعد باباً مفتوحاً لمناقشة مقترحات أهالي الضاحية، ورصد ومتابعة احتياجاتهم، إضافة إلى إمكانية استضافة مناسبات أهالي الضاحية من أفراح وأتراح.