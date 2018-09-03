تكريم «دار البر» بجائزة المرأة الإماراتية المتميزة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّمت مبادرة مجتمعية وطنية، أطلقتها مهرة محمد بن صراي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، جمعية دار البر، ضمن الدوائر الحكومية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام في رأس الخيمة. كما تكريم 75 سيدة إماراتية متميزة من رأس الخيمة، بواقع سيدة من كل دائرة حكومية ومؤسسة ذات نفع عام في الإمارة.

وتوجّه علي عبد الله الشحي، مدير «دار البر» في رأس الخيمة، بالشكر والتقدير لصاحبة المبادرة مهرة صراي. وأثنى على حضور الجمعية في الحفل، حيث حظيت، ممثلة بالباحثة الاجتماعية في الفرع (نادية محمد)، بتكريم الجائزة النسوية الوطنية، تقديرا لجهود الجمعية، وفرع رأس الخيمة تحديداً، في حقل تمكين المرأة ودعمها، ترجمة لسياسة الدولة ورؤيتها وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجاء التكريم خلال حفل «جائزة يوم المرأة الإماراتية المتميزة»، التي نظّمتها صراي، برعاية هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، ورجل الأعمال فهد الشيراوي، وجمعية الإحسان الخيرية، بمركز رأس الخيمة للأفراح، بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

واستهدفت المبادرة تسليط الأضواء على الدور الحيوي والهام للمرأة الإماراتية في المجتمع، ومنحها ما تستحق من تقدير ورعاية واهتمام.

وتضمنت فعاليات الحفل معرضا اجتماعيا حول دور المرأة الإماراتية، افتتحته ناعمة الشرهان، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وشهد مشاركة خاصة لكل دائرة حكومية ومؤسسة ذات نفع عام في رأس الخيمة، واشتمل على عرض لإنتاج السيدات العاملات في تلك الدوائر والمؤسسات. وأكدت الشرهان، خلال المعرض، الأدوار الوطنية والمجتمعية الكبيرة، التي تضطلع بها المرأة الإماراتية في شتى المحافل.

واشتمل الحفل على تلاوة عطرة للقرآن الكريم، وكلمة ألقتها عضوة المجلس الوطني، وقرأت حمدة العوضي، من كلية التقنية العليا للبنات في رأس الخيمة، قصيدة تمحورت حول دور المرأة الإماراتية، وعرض أزياء تراثي، قدمته جمعية شمل للفنون الشعبية والمسرح، وعرض لفيلم بعنوان (بسمة همم)، قدمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، ممثلة بـ«لجنة حواء»، يدور حول نجاحات موظفة مواطنة، من صاحبات الهمم، تعمل في الإدارة.