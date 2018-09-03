حمدان بن راشد يعزّي في وفاة أمينة بنت مجرن

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، أمينة بنت مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن، إلى الشيخ محمد بن الشيخ مجرن ووالد الفقيدة مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن، وذلك بمجلس العزاء بند الشبا في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعياً أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

سلطان بن خليفة مقدماً واجب العزاء

كما قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء بوفاة المغفور لها أمينة بنت مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن إلى الشيخ محمد بن الشيخ مجرن ووالد الفقيدة مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن وذلك بمجلس العزاء في ند الشبا في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة.. داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء بوفاة المغفور لها أمينة بنت مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن إلى الشيخ محمد بن الشيخ مجرن ووالد الفقيدة مجرن بن محمد بن الشيخ مجرن وذلك في مجلس العزاء في ند الشبا بدبي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة.. داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.