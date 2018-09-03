8700 طبيب مسجل في دبي 2017

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير إحصائي حديث لهيئة الصحة بدبي أن مدينة دبي أصبحت وجهة مميزة وجاذبة للكفاءات والخبرات الطبية على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن القطاع الصحي في المدينة شهد نمواً لافتاً في عدد الأطباء والقوى العاملة، حيث بلغ عدد الأطباء المسجلين (المرخصين لمزاولة النشاط الطبي)، حتى نهاية العام الماضي (2017)، قرابة 8700 طبيب وطبيبة، بزيادة قدرها 82.4% عن العام 2010، ونسبة زيادة وصلت إلى 1% عن العام 2016، وبمعدل 2.9 طبيب لكل 1000 من السكان.

وقال التقرير إن منشآت هيئة الصحة بدبي، شهدت إقبالاً متزايداً على خدماتها الطبية من داخل الدولة وخارجها خلال العام 2017، حيث بلغ عدد المراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية 2,014,012 مراجعاً، من بينهم 321,241 مراجعاً لمستشفى راشد، و381,334 لمستشفى دبي، و149,640 لمستشفى لطيفة، و122,327 لمستشفى حتا، فيما بلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية 1,039,470 مراجعاً، في الوقت نفسه وصل عدد المراجعين للمراكز الصحية المتخصصة 168,006، وعدد مراجعي عيادات المطار 26,473 مراجعاً.

كما ذكر التقرير أن مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة للهيئة، أنجزت في العام 2017 فقط 2,012,361 فحصاً، بنسبة زيادة قدرها 6% بالمقارنة بالعام 2016.

وأشارت الإحصاءات إلى أن مستشفيات هيئة الصحة بدبي أجرت نحو 26500 عملية في 2017، بمقدار 2208 عمليات شهرياً، من بينها 13,771 عملية بالغة التعقيد في مختلف التخصصات الطبية، وكان نصيب مستشفى راشد منها 30.4%، ودبي 41.1%، ولطيفة 25.3%، ومستشفى حتا 3.2%.