«الوطني الاتحادي» والبرلمان السنغالي يعزّزان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس جلسة مباحثات، مع مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية «البرلمان»، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السنغال، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية السنغال «البرلمان»، بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وشدد الجانبان على أهمية احترام المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وفق الإجراءات الوطنية، والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي لا سيما فيما يتعلق بمبادئ السيادة الوطنية.