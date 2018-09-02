هزاع بن زايد يشيد بجولة محمد بن زايد بمدرسة الأصايل

المصدر: وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بجولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمدرسة الأصايل في أبوظبي اليوم وذلك في أول أيام العام الدراسي 2018 / 2019.. و قال إنها تجسد المتابعة الحثيثة لشؤون طلبتنا وفقا لمؤشرات دقيقة ومتطورة.. وتعتبر تجربة نموذجية تمنح الطلبة الاهتمام الذي يستحقونه وترصد تطورهم التعليمي بما يتيح تحقيق أعلى درجات الإنجاز والنجاح ومتابعة الأداء أولا بأول.

وأوضح سموه في تصريحات له اليوم أن مدرسة الأصايل تعد إحدى 10 مدارس حكومية تطبق تجريبيا "نظام ألف" الإماراتي الذي يستخدم أحدث الممارسات التكنولوجية في مجال التعليم ويوفر أعلى درجات المتابعة للطلبة.. و إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للتعلم الذكي والتي تعد مصدرا دائما للتميز، وقال إنه بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتوج التألق في هذا الحقل الوطني الهام الذي يعد أحد أهم ركائز المستقبل.