أحمد الخوري مديرًا عامًا للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

المصدر: وام

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس أحمد محمد شريف الخوري مديرًا عامًا للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

ويمتلك المهندس أحمد محمد الخوري خبرة في العمل الحكومي، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية الحكومية المختلفة حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة، ورئيس لجنة الإدارة التنفيذية بدائرة الشؤون البلدية، وعضو لجنة تمويل المباني التجارية، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى تأكيد مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في قطاع النقل البري والبحري حيث يلعب هذان القطاعان الحيويان دوراً مهما في اقتصاد الدولة، كما تسعى لكي يكون للدولة الدور الريادي في مجال النقل البري والبحري و السكك الحديدية من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية و اقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري السككي والبحري وتنمية هذين القطاعين الحيويين في الدولة.