الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

والخليج العربي خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:17 .وبحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 04:39، والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عندالساعة 21:40 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 30 75 15

دبي 44 32 55 15

الشارقة 45 29 70 15

عجمان 44 30 70 15

أم القيوين 43 29 75 20

رأس الخيمة 45 29 65 15

الفجيرة 35 28 85 55

العين 45 30 40 15

ليوا 46 26 90 10

الرويس 41 29 80 20

السلع 41 28 85 20

دلما 38 31 80 55

طنب الكبرى 38 31 85 50

طنب الصغرى 38 31 85 50

أبوموسى 38 31 85 50