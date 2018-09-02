كهرباء ومياه دبي تطلق "دبي الخضراء"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار رؤيتها لأن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، وجهودها لتمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "دبي الخضراء" التي تتضمن ثلاث مبادرات تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم.

تتضمن "دبي الخضراء" في مرحلتها الأولى مبادرة "شمس دبي" التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة، وقد انتهت الهيئة من ربط 1145 مبنى بشبكة الكهرباء في دبي بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 50 ميجاوات.

كما تتضمن "دبي الخضراء" مبادرة "الشاحن الأخضر" لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية. وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتعمل على الوصول بالعدد إلى 200 محطة خلال هذا العام. ولتشجيع المتعاملين على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، توفر الهيئة شحناً مجانياً للسيارات الكهربائية المسجلة في خدمة "الشاحن الأخضر" حتى نهاية عام 2019.

وتساعد مبادرة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن "دبي الخضراء" المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

وتعقيباً على إطلاق "دبي الخضراء"، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. ونعمل في الهيئة على ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن استراتيجية متكاملة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة النتائج في إطار جهودنا لتحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، وسعينا لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام. وتهدف "دبي الخضراء" إلى تمكين المتعاملين من تبني نمط حياة واعٍ ومسؤول عبر اتخاذ قرارات مستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إطار استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة، واستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، فالعمل البيئي يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة بهدف الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة صحية وآمنة".

وتابع سعادة الطاير: "نعمل على خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي ستمكننا من إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ونهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة".