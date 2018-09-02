بلدية أبوظبي تدعو ملاّك العقارات إلى إجراء الصيانة

المصدر: ابوظبي-وام

دعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي ملاك العقارات كافة إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشاريع (الصيانة الوقائية) لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير كافة معايير الأمن والسلامة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.

وبينت البلدية أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص الدائرة على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع سكان العقارات وشاغليها، وبالوقت ذاته مواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام، مشيرة إلى أن العناية بالمباني من حيث الهيكل والمظهر العام وصلاحية السكن تشكل أولوية قصوى نظراً لأهمية أن تتوافق وتتطابق المباني مع متطلبات وشروط كود البناء في أبوظبي، وبالوقت ذاته ضرورة احتوائها على الخدمات العامة التي من شأنها توفير السكن الحضاري الملائم والخدمات المتكاملة لجميع سكان هذه العقارات.

الزام

وأوضحت البلدية أن إجراء مشاريع الصيانة الوقائية أمر إلزامي سيترتب على عدم التقيد به إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة تمتد إلى نهاية العام الحالي، حيث ستبدأ من أول العام المقبل 2019 في تنفيذ بنود القرار الإداري رقم 20 لسنة 1994 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون أعمال البناء.

ونوهت البلدية أنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من البلدية، موضحة أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقاً على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة وخصوصا فيما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها.

وأشارت إلى انه تم خلال السنوات الماضية وانطلاقاً من الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي لتطوير المدينة تأسيس بنية تحتية ضخمة واستثمار الكثير من الأموال في قطاع البناء والعمران مؤكدة أن المحافظة على البنية التحتية وتشغيلها بصورة جيدة يحتم بالضرورة إجراء صيانة دورية لها على أسس فنية صحيحة لذلك فإن بلدية مدينة أبوظبي تولي أهمية كبيرة لأعمال الصيانة في العقارات وخصوصاً الصيانة الوقائية حيث تتمثل إيجابيات أعمال الصيانة الوقائية في الآتي: زيادة العمر الافتراضي للعقار والمعدات والأجهزة، زيادة الكفاءة التشغيلية للمعدات والأجهزة مما يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والأعطال التشغيلية، والكشف المبكر للأعطال وإصلاحها وبالتالي تقليل التكلفة العالية لأعمال الصيانة الضخمة.

شهادة الإشغال

وحول أهمية شهادة الإشغال التي تصدرها البلدية والتي سوف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإجراء الصيانة الوقائية للعقار أكدت البلدية أنها تصدر من إدارة تراخيص البناء للسماح بإشغال العقار بعد الكشف عليه والتحقق من صلاحيته للإشغال ومطابقته لشروط الصيانة المعتمدة في البلدية.

أولوية قصوى

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن سلامة وأمن السكان وصحتهم العامة أولوية قصوى تسعى إلى تكريسها من خلال تطبيقها لبرامج الصيانة الوقائية للعقارات، مشيرة أن أي عقارات لا تتحقق فيها شروط الأمن والسلامة تتعامل البلدية معها على أنها عقارات غير آمنة للإشغال حتى وإن تحققت فيها بعض أو كل الشروط الأخرى كصيانة المعدات، المظهر العام أو غيرها.