وفد عالمي يطّلع على المبادرات الإبداعية لـ«كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

اطلع وفد من ممثلي 20 دولة خلال زيارته هيئة كهرباء ومياه الشارقة على مبادرات الهيئة الخاصة بالتفكير الإبداعي ومدى تأثير هذه المبادرات على الموظفين واستجابتهم للتفاعل معها، وذلك بتنظيم من قبل إحدى الشركات الأسكتلندية المتخصصة في مجال التفكير الإبداعي والتي اختارت الهيئة كواحدة من أفضل الإدارات أداء في المنطقة بعد المنافسة مع عدد من الجهات الأخرى.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أغلى ما تملكه أية هيئة أومؤسسة هم الأفراد المبدعون فكرياً والمطورون تطبيقيا.

وأكد الليم أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار واكتشاف المتميزين والمبدعين وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية والمبتكرة.