شرطة دبي تناقش حلول تأمين مركبات نقل الأموال

المصدر: دبي - البيان

ترأّس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اجتماع فريق عمل حقيبة نقل الأموال في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العقيد محمد أهلي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري بالنيابة، وأعضاء الفريق من مختلف الإدارات العامة في القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية وشركة ترانزجارد.

وأكد اللواء خليل المنصوري، خلال الاجتماع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل في القضايا الجنائية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين خاصة مؤسسة الصناعات الأمنية وشركات نقل الأموال لوضع حلول تمنع أي فرصة لتنفيذ جريمة سرقة لمركبات نقل الأموال سواء تلك المرتكبة من قبل عصابات أمنية متخصصة، أو من قبل العاملين في المجال ذاته، مستغلين بعض الثغرات والأخطاء الفردية.

لذلك قامت شرطة دبي وبتوجيهات من القائد العام بتشكيل فريق عمل حقيبة نقل الأموال لوضع نظم ذكية في الحقيبة مثل جرس الإنذار أو جهاز تتبع وغيرها من النظم الأخرى تساهم في إحباط أية محاولة لسرقة حقائب نقل الأموال.

وشكر اللواء المنصوري أعضاء الفريق على جهودهم وتجاوبهم مع القيادة العامة لشرطة دبي في سبيل الخروج بأفضل التطبيقات والمعايير الأمنية التي تساهم في الوصول إلى الصفر في معدل الجريمة.

من جانبه قدم العقيد محمد أهلي للحضور نبذة عن أهداف ومهام فريق عمل حقيبة نقل الأمــوال، وأهمية تعاون جميع الجهات فـــي تحقيق الهدف المنشود منه، حيث تم تغطية عدة محاور خلال الاجتماع ومن ضمنها اختيار أفضل حقيبة أموال ذات مـــواصفات ومعايير أمنية عالية.