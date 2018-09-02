«كهرباء دبي» تسلّط الضوء على السعادة لدمج أصحاب الهمم في العمل

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لجميع موظفيها، وضمن جهودها لدمج وتمكين موظفيها من أصحاب الهمم، استضاف مجلس الهيئة لأصحاب الهمم، نك واتسون مؤسس فريق «آنجل ولف»، المبادرة الرياضية الفريدة من نوعها التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دمج أصحاب الهمم وإشراكهم في النشاطات المجتمعية.

وألقى واتسون محاضرة تحفيزية حضرها عدد كبير من الموظفين من مختلف قطاعات الهيئة، وخاصة من أصحاب الهمم، حيث أكد ضرورة التعامل بإيجابية مع جميع الأمور والمواقف الحياتية سواء في بيئة العمل أو في الحياة بشكل عام، وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق السعادة.

سلط واتسون الضوء على تجربته مع ابنه «ليو»، وهو من أصحاب الهمم، حيث يعاني من اضطراب صبغي نادر يجعله يواجه عدداً من التحديات الروتينية اليومية كالمشي والتواصل مع الآخرين، ولكن والده أراد أن يمنحه الشعور بالمساواة مع غيره من الأطفال، فبدأ في إشراكه في عدد من الأنشطة الرياضية في دبي كسباقات الماراثون والسباحة وركوب الدراجات وغيرها. وأكد واتسون خلال المحاضرة أن تجربته مع ريو تؤكد أن كلمة مستحيل غير موجودة في قاموس أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، وأن تمكينهم ودمجهم في المجتمع أمر أساسي في تحقيق السعادة المجتمعية الشاملة. وعقب المحاضرة، أدار واتسون جلسة مفتوحة أجاب فيها عن أسئلة وملاحظات الحضور.

أهداف

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بموظفيها من أصحاب الهمم، انسجاماً مع «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم» كما تلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجلسة ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تحفيز الموظفين وتعزيز الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، وتوفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لأصحاب الهمم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم".

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة، إلى أن الإدارة العليا للهيئة تولي أهمية كبيرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل، وتمت ترجمة هذا الاهتمام إلى سياسات وإجراءات تضمن رحلة توظيف دامجة لهم تكفل حصولهم على فرص عمل متكافئة مع الآخرين ويدعم استقلالهم المالي وتعزيز مساهمتهم في التنمية المستدامة.