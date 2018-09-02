وزارة الصحة تدعو للكشف المبكر عن سرطان القولون

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة التثقيف والتعزيز الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة خاصة ببرنامجها حول «التوعية والوقاية من سرطان القولون» تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري بهدف رفع مستوى الوعي الصحي عن مختلف أنواع مرض السرطان وسرطان القولون بشكل خاص والتعرف على طرق الكشف المبكر عن هذا المرض وبما يساهم في تعزيز فرص الشفاء وتقليل الإصابات والوفيات باعتبار أن مرض السرطان يعد من أكبر التحديات الصحية العالمية.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية التزام الوزارة إطلاق مثل هذه الحملات التي تندرج ضمن استراتيجيتها المتمثلة بالعديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية» التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد.