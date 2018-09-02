عهود تحقّق أمنيتها بالتحليق في سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» مؤخراً أمنية الشابة عهود، ذات الـ 18 ربيعاً من العمر، في التحليق فوق سماء أبوظبي، والاستمتاع بمشاهدة معالمها الرائعة.

وكانت عهود، التي تُعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، تحلم طوال الوقت بركوب طائرة الهليكوبتر والتحليق في أجواء أبوظبي ورؤية كافة معالمها من الجو. وتمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وذلك بالتعاون مع شركة «فالكون لخدمات الطيران» من تحقيق هذه الأمنية، وإدخال البهجة والسعادة على قلب عهود، ورسم الابتسامة على محيّاها.

وبهذا الخصوص قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «إن مجرد مشاهدة مشاعر السعادة والفرح على وجه عهود يُعدّ إنجازاً عظيماً بالنسبة لنا»، مضيفاً: «أود هنا أن أتقدّم بالشكر والتقدير إلى شركة فالكون لخدمات الطيران على تعاونهم الكبير وجهودهم المبذولة لمساعدتنا على تحقيق أهداف المؤسسة النبيلة، والمُساهمة في دعم مُبادرتنا الإنسانية لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى وترجمتها إلى واقع، لإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم، مع إحياء الأمل في نفوس عائلاتهم».

ومن جانبها، عبّرت عهود عن سعادتها التي لا توصف بالقول: كانت أمنيتي أن أحلّق في سماء العاصمة الحبيبة أبوظبي، وبفضل من الله ثم جهود مؤسسة «تحقيق أمنية»، تحقّقت أمنيتي، وحلّقت في سماء أبوظبي بالهليكوبتر، ورأيت جمال مدينتي. لقد استطاعت الكاميرا أن تصوّر جمال المناظر التي رأيتها لتخليد ذكرى هذه التجربة في، ذاكرتي قبل هاتفي، لكنها لم تستطع أن تصوّر مشاعري وفرحتي بهذه التجربة الساحرة. مضيفة: أودّ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين عليها.