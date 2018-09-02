«أبوظبي للرقابة الغذائية» يفتح باب التسجيل بـ«سلامة زادكم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن فتح باب التسجيل بمبادرته المجتمعية التي أطلقها بمناسبة عام زايد «سلامة زادكم» من خلال 8 معاهد تدريب معتمدة من الجهات المختصة ومتخصصة في مجال تأهيل وإعداد ربات المنازل والعمالة المنزلية على أساسيات السلامة الغذائية، حيث يخضع المتدرب لدورة مكثفة مدتها 6 ساعات يتعرف خلالها على أهم الممارسات الآمنة للتعامل مع الغذاء في المنازل، بما يعزز الوعي المجتمعي تجاه قضايا سلامة الأغذية.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز: تأتي المبادرة ضمن أنشطة وجهود الجهاز الساعية لتحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام من خلال ضمان أقصى معدلات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتوفير غذاء آمن وسليم لكافة أفراد المجتمع، ووقاية المجتمع من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وتعظيم دور الجهاز في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم عام زايد بما يتعلق ببناء الإنسان، من خلال إيجاد وسائل مبتكرة وفعالة من شأنها ترسيخ الممارسات الغذائية الجيدة لدى المجتمع.

توعية

وأشار إلى أن الجهاز يسعى من خلال هذه المبادرة للوصول إلى المستهلك النهائي في آخر حلقات السلسلة الغذائية وتعزيز وعيه بالممارسات الغذائية الجيدة التي تضمن له الحصول على غذاء آمن وسليم.