«طرق دبي» تفتتح مشروعي طرق داخلية في حتا وند الشبا الرابعة

المصدر: دبي- وام

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، وستفتتح في منتصف الشهر الجاري مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن في منطقة حتا في إطار الخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي.

346 مسكنا

وذكر مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن بمنطقة حتا التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان يشمل تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.





أحد الطرق الداخلية في حتا

طرق

وأضاف، إن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة يتضمن تنفيذ طرق بطول 56 كيلومتراً بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية وسبعة أمتار للطرق المحلية منها طرق بطول 50 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282) وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618) كما يتضمن تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية وأعمال تصريف مياه الأمطار.