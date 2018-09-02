خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أوزبكستان وسلوفاكيا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرزيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شوكت ميرزيايف.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس أندريه كيسكا، رئيس جمهورية سلوفاكيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أندريه كيسكا.