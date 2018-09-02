«الأمن الإلكتروني» ورشة في مركز شباب الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

نظم مركز شباب الفجيرة، أمس، ورشة حول الأمن الإلكتروني بعنوان «الأمن السيبراني» في مقره، وذلك ضمن اهتمامه بتوعية الشباب بمخاطر الإنترنت والجرائم الإلكترونية.

وتطرقت الورشة التي حضرها عدد من المهتمين في مجال تقنية المعلومات إلى عدة مجالات في كيفية حماية الشباب لحساباتهم الخاصة في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الهواتف الذكية من الاختراقات على المعلومات الخاصة.

وقالت أمل الكعبي، مدير مركز شباب الفجيرة، إن الورشة تهدف إلى رفع الحس الأمني من خلال ترسيخ مفهوم مخاطر الإنترنت ودور الشباب في حماية المعلومات الشخصية ونشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتحديداً فئة الشباب وإرشادهم إلى طرق وأساليب تحميهم من الجرائم الإلكترونية.