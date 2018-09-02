برلمان الطفل العربي يبحث التعاون مع ناشئة وسجايا فتيات الشارقة

المصدر: الشارقة- وام

بحث أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بحكومة الشارقة، وتضافر الجهود المشتركة للتحضير لآليات عمل البرلمان وتأسيسه وتعزيز التعاون المشترك.

وأشار أيمن عثمان الباروت إلى أن الاجتماع استعرض محاور العمل المشترك بين البرلمان العربي للطفل وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وتوظيف خبراتهما الكبيرة، لاسيما المتصلة بتنظيم مجلس شورى الشباب كأحد الصروح البرلمانية المحلية التي يشار إليها بالبنان على مستوى الوطن العربي، والتي أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبكراً، للتعبير عن طموحات وقضايا النشء من أبناء وبنات إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي مديرة سجايا فتيات الشارقة، وفاطمة الحوسني مديرة البرامج والفعاليات، وعائشة أحمد السويدي منسق برامج، وأسماء شهرزاد تنفيذي برامج، فيما حضر من ناشئة الشارقة فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، وحصة السركال رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال، ومحمد كشواني رئيس قسم البرامج والفعاليات بالوكالة، وحفصة آل علي تنفيذي أول، وعادل العمودي منسق علاقات عامة.