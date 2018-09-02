قائد عام شرطة عجمان يتفقّد مركز خدمات المرور والترخيص

المصدر: عجمان - البيان

زار اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز خدمات المرور والترخيص، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام وفق المعايير المعتمدة، والاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتعزيـزاً لعملية إدارة المـوارد والدعـم.

وكان في استقباله العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والرائد راشد خليفة بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري، وعدد من الضباط.

واطّلع قائد عام شرطة عجمان على أقسام وأفرع ومكاتب المركز والخدمات المقدمة للجمهور، وأبرز الخدمات الذكية المستحدثة التي تسهل وتسرع تقديم الإجراءات، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز المعاملات وفق المعايير والمواصفات التي تعزز جودة العمل وتدعم تميز الخدمة، ووجه الملاحظات التي تسهم في تطوير وتحسين مجريات العمل.