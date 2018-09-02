تعاون بين شرطة وموانئ الحمرية

المصدر: الشارقة - وام

بحث قسم شرطة ميناء الحمرية بإدارة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، وقسم الأمن والسلامة بسلطة الموانئ البحرية بمدينة الحمرية، أوجه التعاون والتنسيق المشترك خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر الميناء في إطار تعزيز سبل التعاون والتواصل بين المؤسسات الحكومية.

ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التنسيق في مجالات العمل، بما يحقق أعلى مستويات التطوير وتحقيق الإنجاز. وأكد الرائد محمد سعيد الشحي رئيس قسم شرطة ميناء الحمرية، حرص إدارة المنافذ والمطارات على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يلبي تطلعات القيادة الشرطية في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أشار فيصل أحمد السلمان مسؤول قسم الأمن والسلامة إلى أهمية الاجتماعات التنسيقية في تعزيز التواصل ودفع الجهود المشتركة.