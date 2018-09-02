تدريب 45 نزيلاً بالشارقة على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقر القيادة ورشاً تدريبية بعنوان «إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» استهدفت 45 متدرباً من نزلاء الإصلاحيات وأسرهم منهم 35 نزيلا و10 من أسر النزلاء بمعدل 35 ساعة تدريب تم تنفيذها على مرحلتين استهدفت الأولى نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة فيما استهدفت المرحلة الثانية أسر النزلاء. وتسعى «رواد» وشرطة الشارقة من خلال هذه الورش التي قدمها المحاضر الدكتور ناجي المهدي إلى الاستثمار في الموارد البشرية عبر تقديم التأهيل المناسب للمفرج عنهم من المؤسسة الإصلاحية والعقابية.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» إن هذا الإقبال من قبل نزلاء الإصلاحيات وأسرهم واهتمامهم بحضور الدورة يعكس رغبتهم في تطوير مهاراتهم وسعيهم لاكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج في مجتمعاتهم.

من جهته أكد العميد أحمد شهيل مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة أن المؤسسة تعمل ضمن رؤية واضحة في تحقيق أهداف وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان من خلال تقديم أفضل البرامج الإصلاحية التي من شأنها تعزيز دمج النزلاء في المجتمع. الشارقة - وام