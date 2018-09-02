اختتام حملة «صحة وسياحة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة فعاليات حملة «صحة وسياحة» لعام 2018، بتنظيم مسير على الأقدام (رحلة مشي) في واجهة المجاز المائية بعدة كيلومترات، شارك فيها مئات الأفراد المهتمين والمتابعين للحملة.

وشهدت الدورة الخامسة من «صحة وسياحة» التي أقيمت على مدار شهر كامل وتحت شعار «شمسية»، تفاعلاً كبيراً ولافتاً من قبل مجتمع إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة عموماً، سواء من خلال التفاعل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز الوسم الخاص بالحملة 272 ألفاً و314 مشاهدة، فيما شارك أكثر من 200 شخص في الأنشطة الميدانية، وجرى توزيع 1000 مظلة شمسية. واستهدفت «صحة وسياحة» تعزيز نمط الحياة الصحية لدى شرائح مختلفة من المجتمع.