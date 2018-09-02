شرطة أم القيوين والكلية الإماراتية الكندية تتبادلان الخبرات

المصدر: أم القيوين - وام

وقّعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية لدعم وتطوير الشراكة بين المؤسستين في المجالات كافة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وقّع مذكرة التفاهم اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وحميد راشد الشامسى رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وذلك في مقر القيادة العامة بحضور الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية والعقيد خليفة الشامسى مدير مكتب القائد العام والعقيد سلطان الشامسى نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية. من جانبه أكد حميد الشامسي حرص الكلية على تعزيز التعاون بين المؤسسات الرائدة في الدولة والعمل على تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونشر المعرفة.