شرطة أم القيوين توقع مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية

المصدر: وام

وقّعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية لدعم وتطويرالشراكة بين المؤسستين في المجالات كافة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعارف.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وسعادة حميد راشد الشامسى رئيس مجلس أمناء الكلية الاماراتية الكندية الجامعية وذلك فى مقر القيادة العامة بحضور الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية وسعادة العقيد خليفة الشامسى مدير مكتب القائد العام وسعادة العقيد سلطان الشامسى نائب مدير الادارة العامة للموارد البشرية.

وأثنى اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا على الجهود والمستوى العلمي الكبير للكلية الإماراتية الكندية فى رفد الشرطة بالخبرات المواطنة المؤهلة ، مؤكدا الحرص الدائم للقيادة العامة لشرطة ام القيوين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية فى مجال البحوث العلمية والدراسات التخصصية.

من جانبه أكد سعادة حميد الشامسي حرص الكلية على تعزيز التعاون بين المؤسسات الرائدة فى الدولة والعمل على تطوير الانشطة المشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ونشر المعرفة للمساهمة فى تطوير الكوادر المواطنة .

وأشار الشامسي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير مهارات أفراد الشرطة وتأهيل العاملين من خلال توفير الدراسة بالاضافة الى دورات تدريبية متقدمة لتمكينهم من اداء مهامهم باحترافية عالية وفق أسس منهجية استكمالا لدور المنظومة الامنية فى مجتمع الامارات .

ونصت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الجانبان في إعداد مشاريع ودراسات وبحوث علمية وتنظيم دورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات.

كما نصت المذكرة على تقديم منح دراسية وخصومات لمنتسبي شرطة أم القيوين الراغبين في مواصلةدراستهم الجامعية وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعةالاتفاقية ووضع برنامج لعقد اجتماعات دورية بين الطرفين بهدف تعزيز الشراكة وأن يقوم كل طرفبإبلاغ الآخر في حال إقامة معارض أو ندوات علمية ذات علاقة بالدراسات الإبداعية واستشراف المستقبل للمشاركة فيها.

