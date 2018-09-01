المدرسة فكر.. قصيدة لمحمد بن راشد

المصدر: البيان الالكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة بعنوان المدرسة فكر قال فيها سموه:

الـمـدرسه مـاهـي مـلاعـب وجــدران

الــمـدرسـه فــكــر وعــلـوم ومـعـانـي

هي تصنع الإنسان ويصير إنسان

يـنـفـع بـلـمـه ويـنـتـفع مــا يـعـاني

والـفكر لـه تـأسيس واضـح وبـنيان

ودور الـمـعـلم دور صــانـع وبــانـي

والـعـلم رأس الـمال بـه رفـعه وشـان

بــه نـكـسب الـجـوله بـيـوم الـرهـان

وهذا التحدي لي به إتقوم الأوطان

ويــوصــل الــدولــه لأعــلـى مــكـان

وأنــا مــع مـحـمد مـعـاكم يـاشبان

نــبـذل ونــدعـم جـهـدكـم بـأمـتـنان

ونـقـول ف أول يــوم ونـحـط عـنوان

الــعــزم ع الأول ولا نــريــد ثــانـي