المدرسة فكر.. قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة بعنوان المدرسة فكر قال فيها سموه:
الـمـدرسه مـاهـي مـلاعـب وجــدران
الــمـدرسـه فــكــر وعــلـوم ومـعـانـي
هي تصنع الإنسان ويصير إنسان
يـنـفـع بـلـمـه ويـنـتـفع مــا يـعـاني
والـفكر لـه تـأسيس واضـح وبـنيان
ودور الـمـعـلم دور صــانـع وبــانـي
والـعـلم رأس الـمال بـه رفـعه وشـان
بــه نـكـسب الـجـوله بـيـوم الـرهـان
وهذا التحدي لي به إتقوم الأوطان
ويــوصــل الــدولــه لأعــلـى مــكـان
وأنــا مــع مـحـمد مـعـاكم يـاشبان
نــبـذل ونــدعـم جـهـدكـم بـأمـتـنان
ونـقـول ف أول يــوم ونـحـط عـنوان
الــعــزم ع الأول ولا نــريــد ثــانـي