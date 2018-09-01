30 منتجة بسوق المرأة الإماراتية في «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استضافت دائرة القضاء في أبوظبي، سوق المرأة الإماراتية لدعم منتجات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمشغولات اليدوية، وضم السوق الخيري الذي تنظمه إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية بدائرة القضاء في أبوظبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية بهدف تعزيز جهود المرأة الإماراتية في جميع المجالات ودعم مشاريعها ومنتجاتها مشاركة 30 سيدة إماراتية بهدف دعم الأسرة المنتجة.

هدايا تراثية

وقالت بدرية الحوسني إنها بدأت العمل من 4 سنوات تقريباً، في تصنيع هدايا تراثية مصنوعة من الفخار، وهي عبارة عن هدايا صغيرة مرتبطة بالتراث فتقوم بالرسم عليها وصبغها.

وأوضحت أنها عندما تعمل على المشغولات الفخارية تحتاج للكثير من العمل، فتبدأ بمسح القطع وتجهيزها بعد غسلها بالماء ثم تقوم بتلوينها أو الرسم عليها.وأشارت إلى أن أغلب الهدايا خاصة بحفلات المواليد، أو يوم الحنة أو المناسبات السعيدة التي تحتفل بها الأسرة الإماراتية.

وأشادت بدعم الاتحاد النسائي لها بدعوتها للمشاركة في المعارض والمناسبات. بدورها، قالت أم مبارك إنها حصلت على رخصة مبدعة من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تقوم بتصنيع الحلويات التراثية من التمر، مشيرة إلى أنها بدأت مشروعها (قدوع الغزلان) بدعم كبير من الاتحاد النسائي الذي يدعم المشروعات النسائية الصغيرة وشجع الأسر المنتجة.

وأضافت أنها تقوم ببيع منتجات التمر والحلويات عن طريق مواقع التواصل، كما تشارك في كثير من المعارض وتقوم بعمل الدعاية لنفسها، مؤكدة أن التمرية التي تصنعها والحلويات التراثية المتميزة التي تحترف عملها تسوق نفسها لأن الكل يعرفها ويسعى إليها. من جانبها، أوضحت خميسة المزروعي أنها تعمل منذ نحو 10 سنوات في تفصيل ملابس الأطفال وتغليف الهدايا، مشيرة إلى أنها تجيد الأعمال اليدوية.

وأوضحت أنها تشارك في كثير من المعارض والأسواق الخيرية وتعرض منتجاتها التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين.

وأضافت أنها تشارك بدعوة من دائرة القضاء في أبوظبي للعام الثاني على التوالي، حيث تقوم بتصنيع منتجاتها بمنزلها في أبوظبي، وتتلقى الطلبات من جانب العديد من الجهات مثل المدارس وغيرها، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في السوق لاستعراض ما لديها من منتجات وبضائع.

تغليف العطور

وأشارت أم سلطان، التي جاءت من بيتها في منطقة الشهامة الجديدة للمشاركة في سوق المرأة الإماراتية بدائرة القضاء في أبوظبي، حيث تقوم بتصنيع وتغليف العطور والبخور منذ 17 سنة، وأضافت أن دائرة القضاء في أبوظبي، قامت بدعوتها للعام الثاني بعدما حظيت منتجاتها بإعجاب زوار السوق الخيري.

وأوضحت أنها فخورة بعملها ضمن الأسر المنتجة وتستعرض منتجاتها في المعارض والأسواق التي تشارك فيها.