شرطة دبي تختتم يوم المرأة الإماراتية بمسيرة في مردف سيتي سنتر

المصدر: دبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية «المرأة على نهج زايد» بمسيرة نسائية في مردف سيتي سنتر نظمها مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع تحت شعار «بك نكتمل»، وذلك بمشاركة المجلس وعضواته، والموظفات العسكريات والمدنيات من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واللجان النسائية من مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، إلى جانب انضمام عدد من أفراد الجمهور النسائي في مردف.

وقالت النقيب خبير عنود السعدي رئيس مجلس شرطة دبي النسائية «إن المرأة الإماراتية سطّرت إنجازاتها بجدارة في مختلف المجالات وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتشارك الرجل في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، وتحقق مكانتها المرموقة التي وصلت إليها على الصعيدين المحلي والعالمي رغم حداثة دولة الاتحاد، وفي إطار خطط التمكين السياسي الذي يقود مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والثقة المطلقة التي أولاها إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتمكينها وترسيخ مكانتها، لتتبوأ أعلى المناصب من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار، وبخطى متسارعة وقوية وثابتة على طريق الرقي والتقدم».

فخر واعتزاز

وأعربت عن شعورها العميق بالفخر والاعتزاز لما حققته المرأة الإماراتية اليوم قائلة: «نعم نفتخر بأن المرأة الإماراتية حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة وكل من مؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، كما تصدرت دولة الإمارات مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، ونفتخر بنهضة الإماراتية».

معادلة

قالت النقيب عنود السعدي: «حققنا المعادلة التي توازن بين الجنسين والمساواة الكاملة والتواجد في مختلف القطاعات والوظائف وفق مقومات الرخاء والأمن والسلام، واستطعنا التفاعل مع خبرات الحركات النسائية في البلدان المجاورة، والمشاركة المجتمعية في جميع المبادرات، مع المحافظة على القيم والمبادئ».